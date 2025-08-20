Campinas vota criação da Lei Municipal de Atenção à Gagueira

A Câmara Municipal de Campinas votará nesta quarta-feira (20), durante a 47ª Reunião Ordinária, o projeto que institui a Lei Municipal de Atenção à Gagueira e à Pessoa que Gagueja. A proposta é de autoria da vereadora Guida Calixto (PT) e prevê a criação de políticas públicas para diagnóstico precoce, tratamento multiprofissional e acesso a serviços especializados de saúde.
O texto também estabelece a realização de campanhas de esclarecimento, capacitação de servidores e ações de combate ao preconceito e à estigmatização. Outro ponto da proposta é a criação da Semana Municipal de Atenção à Gagueira, a ser celebrada anualmente na terceira semana de outubro, com atividades em escolas, unidades de saúde e espaços públicos.
Segundo a vereadora, a medida busca assegurar direitos, promover inclusão e reduzir a discriminação contra pessoas que apresentam o distúrbio de fluência da fala. “A redução da estigmatização da gagueira possibilita a inclusão da criança, adolescente e adulto que gagueja, permitindo que suas potencialidades e habilidades sejam devidamente reconhecidas, já que a gagueira não define um indivíduo na sua totalidade”, destacou Guida.
O projeto caracteriza a gagueira como um distúrbio do neurodesenvolvimento de origem multifatorial, geralmente iniciado na infância, que pode gerar impactos biopsicossociais significativos. Pela proposta, será considerada pessoa que gagueja aquela diagnosticada por fonoaudiólogo especialista em fluência, com avaliação qualitativa e quantitativa da fala.
A iniciativa conta com o apoio da Associação Brasileira de Gagueira (Abra Gagueira). A entidade lembra que o Brasil tem cerca de 12 milhões de pessoas que gaguejam, sendo aproximadamente 10 milhões de crianças e 2 milhões de adultos, o que representa 1% da população mundial.
A votação ocorrerá no Plenário da Câmara, a partir das 18h.