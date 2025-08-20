Campinas vota criação da Lei Municipal de Atenção à Gagueira

A Câmara Municipal de Campinas votará nesta quarta-feira (20), durante a 47ª Reunião Ordinária, o projeto que institui a Lei Municipal de Atenção à Gagueira e à Pessoa que Gagueja. A proposta é de autoria da vereadora Guida Calixto (PT) e prevê a criação de políticas públicas para diagnóstico precoce, tratamento multiprofissional e acesso a serviços especializados de saúde.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O texto também estabelece a realização de campanhas de esclarecimento, capacitação de servidores e ações de combate ao preconceito e à estigmatização. Outro ponto da proposta é a criação da Semana Municipal de Atenção à Gagueira, a ser celebrada anualmente na terceira semana de outubro, com atividades em escolas, unidades de saúde e espaços públicos.

Segundo a vereadora, a medida busca assegurar direitos, promover inclusão e reduzir a discriminação contra pessoas que apresentam o distúrbio de fluência da fala. “A redução da estigmatização da gagueira possibilita a inclusão da criança, adolescente e adulto que gagueja, permitindo que suas potencialidades e habilidades sejam devidamente reconhecidas, já que a gagueira não define um indivíduo na sua totalidade”, destacou Guida.