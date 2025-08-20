Comisão avalia proposta de parque público no Estádio da Mogiana

A Comissão Especial de Estudos (CEE) da Câmara Municipal de Campinas realizará uma visita técnica ao Estádio da Mogiana, como parte dos trabalhos que analisam a viabilidade da criação de um parque público na área. O espaço, tombado como patrimônio histórico em 2019, está interditado há anos e já foi alvo de dois leilões promovidos pelo Governo do Estado, ambos sem interessados.

O presidente da comissão, vereador Gustavo Petta (PCdoB), afirmou que o objetivo é compreender as condições do local e reunir subsídios técnicos para fundamentar o projeto. “Precisamos devolver o Estádio da Mogiana à população, criando um parque público que proporcione acesso ao patrimônio histórico e um ambiente de convívio, lazer e bem-estar para todas as idades”, declarou.

A comissão é formada também pelos vereadores Luis Yabiku (Republicanos), Nick Schneider (PL), Wagner Romão (PT) e Permínio Monteiro (PSB). O grupo avalia tanto os custos de reforma quanto a instalação de novos equipamentos de lazer e esporte. A proposta inclui a manutenção do campo de futebol, quadras poliesportivas, pista de caminhada e corrida, além de espaço para eventos culturais.

Disputa sobre o futuro do espaço