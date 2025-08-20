20 de agosto de 2025
PATRIMÔNIO HISTÓRICO

Comisão avalia proposta de parque público no Estádio da Mogiana

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação/PMC
Vereadores fazem visita técnica ao abandonado Cerecamp para avaliar idéia de criação de espaço público no local.
Vereadores fazem visita técnica ao abandonado Cerecamp para avaliar idéia de criação de espaço público no local.

Comissão Especial de Estudos (CEE) da Câmara Municipal de Campinas realizará uma visita técnica ao Estádio da Mogiana, como parte dos trabalhos que analisam a viabilidade da criação de um parque público na área. O espaço, tombado como patrimônio histórico em 2019, está interditado há anos e já foi alvo de dois leilões promovidos pelo Governo do Estado, ambos sem interessados.

O presidente da comissão, vereador Gustavo Petta (PCdoB), afirmou que o objetivo é compreender as condições do local e reunir subsídios técnicos para fundamentar o projeto. “Precisamos devolver o Estádio da Mogiana à população, criando um parque público que proporcione acesso ao patrimônio histórico e um ambiente de convívio, lazer e bem-estar para todas as idades”, declarou.

A comissão é formada também pelos vereadores Luis Yabiku (Republicanos), Nick Schneider (PL), Wagner Romão (PT) e Permínio Monteiro (PSB). O grupo avalia tanto os custos de reforma quanto a instalação de novos equipamentos de lazer e esporte. A proposta inclui a manutenção do campo de futebol, quadras poliesportivas, pista de caminhada e corrida, além de espaço para eventos culturais.

Disputa sobre o futuro do espaço


Divulgação/PMC

O Governo do Estado, que desde 2023 tenta vender a área, admitiu recentemente a possibilidade de cancelar o leilão do Cerecamp, diante da falta de interessados. A Subsecretaria do Patrimônio, ligada à Secretaria de Gestão e Governo Digital, informou ao jornal Correio Popular que realiza estudos técnicos e jurídicos para avaliar alternativas de uso e preservação da área de 26,5 mil metros quadrados.

Para Petta, a transformação do estádio em parque é uma forma de garantir a preservação de um espaço que carrega memória esportiva e cultural de Campinas. “A Mogiana não é só um estádio, é patrimônio público histórico e arquitetônico, símbolo da resistência da cidade”, ressaltou o parlamentar.

