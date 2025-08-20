PM prende dois e apreende adolescente por tráfico de drogas

Uma operação policial em Hortolândia terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas no Condomínio Peruíbe, no Jardim Minda.

De acordo com a polícia, a ação começou com a abordagem de dois suspeitos que atuavam como olheiros. Eles indicaram o apartamento onde estaria a droga e outros comparsas. Ao chegarem, os policiais encontraram a porta encostada e, no interior, localizaram grande quantidade de entorpecentes sobre um colchão e dentro de uma bolsa preta.

Foram apreendidas 122 porções de crack, 68 de cocaína, 34 de maconha, 10 de “Dry” e duas de “Ice”, além de R$ 510 em dinheiro e três celulares.