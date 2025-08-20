20 de agosto de 2025
NA CADEIA

PM prende dois e apreende adolescente por tráfico de drogas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
De acordo com a polícia, a operação começou com a abordagem de dois suspeitos que faziam segurança (olheiros) para o ponto de drogas.
Uma operação policial em Hortolândia terminou com a prisão de dois homens e a apreensão de um adolescente por tráfico de drogas no Condomínio Peruíbe, no Jardim Minda.

De acordo com a polícia, a ação começou com a abordagem de dois suspeitos que atuavam como olheiros. Eles indicaram o apartamento onde estaria a droga e outros comparsas. Ao chegarem, os policiais encontraram a porta encostada e, no interior, localizaram grande quantidade de entorpecentes sobre um colchão e dentro de uma bolsa preta.

Foram apreendidas 122 porções de crack, 68 de cocaína, 34 de maconha, 10 de “Dry” e duas de “Ice”, além de R$ 510 em dinheiro e três celulares.

Os dois adultos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao crime. Todos foram levados à delegacia para as providências cabíveis.

