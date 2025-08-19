Campinas confirma nova morte por gripe

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais uma morte por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pelo vírus influenza. A vítima foi um homem de 71 anos, com doenças preexistentes e que não havia tomado a vacina contra a gripe. O óbito foi registrado no dia 25 de julho.

Com esse caso, a cidade totaliza 46 mortes pela doença em 2025, superando todo o ano passado, quando foram confirmados 30 óbitos. Desde janeiro, já foram notificados 350 casos de SRAG por influenza, número também acima do total registrado em 2024.

Dos 46 moradores que perderam a vida, 38 não estavam vacinados. Entre os oito que receberam a dose, seis tinham imunização adequada. Em dois casos, os sintomas surgiram antes de completar os 15 dias necessários para a proteção plena. A Saúde informou ainda que 45 das vítimas tinham comorbidades, condição que aumenta o risco de evolução para quadros graves.