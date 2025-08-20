Valinhos inicia campanha preventiva contra gripe aviária

A Prefeitura de Valinhos deu início a uma campanha preventiva contra a gripe aviária, com apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A ação é voltada a todas as granjas da cidade, independentemente do porte, e inclui visitas técnicas, distribuição de cartazes e entrega de panfletos a criadores e profissionais de manejo de aves.
O secretário do Verde e da Agricultura, André Reis, explicou que o objetivo é reforçar a prevenção e proteger a saúde pública. “É uma campanha de alerta, com respaldo da secretaria estadual, que nos enviou material sobre o assunto visando a prevenção à doença”, afirmou.
Segundo ele, o material detalha formas de contágio, procedimentos de combate e medidas de controle. Em casos de suspeita de contaminação, a orientação é comunicar imediatamente às autoridades locais. Já o Departamento de Vigilância em Saúde destacou que acompanha eventuais casos suspeitos em pessoas que tiveram contato com aves.
De acordo com boletim da secretaria estadual, o Brasil registrou 168 focos de influenza aviária entre 2023 e 19 de maio de 2025 — sendo 164 em aves silvestres, 3 em aves de subsistência e 1 em granja comercial no Rio Grande do Sul.
A Influenza Aviária é uma doença viral causada pelo Vírus de Influenza Tipo A, que pode atingir aves domésticas e silvestres, especialmente as aquáticas. Além de ser uma zoonose de interesse para a saúde pública, a enfermidade traz graves impactos econômicos. A transmissão pode ocorrer por contato direto entre aves infectadas ou de forma indireta, por meio de água, alimentos, equipamentos, roupas, veículos e até pragas.