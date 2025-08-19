Ventos fortes atingem SP e RMC entra em alerta da Defesa Civil

Um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve provocar ventos intensos em todo o estado de São Paulo, segundo alerta emitido pela Defesa Civil. O aviso é válido para terça-feira (19) e quarta-feira (20) e inclui a Região Metropolitana de Campinas (RMC).

As rajadas de vento podem variar de forte a muito forte e causar queda de árvores e galhos, destelhamento de construções, danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento de energia. Também há risco de dispersão e alastramento de focos de incêndio em áreas de vegetação devido ao tempo seco.

O coordenador regional da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, orienta que a população evite se abrigar sob árvores, estruturas metálicas frágeis, torres de transmissão, outdoors e cabos de propaganda. Ele recomenda ainda fechar janelas, recolher objetos soltos em quintais e desligar aparelhos elétricos e gás em caso de fortes rajadas.

Risco de incêndios