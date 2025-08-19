Ventos fortes atingem SP e RMC entra em alerta da Defesa Civil

Um ciclone extratropical no Sul do Brasil deve provocar ventos intensos em todo o estado de São Paulo, segundo alerta emitido pela Defesa Civil. O aviso é válido para terça-feira (19) e quarta-feira (20) e inclui a Região Metropolitana de Campinas (RMC).
As rajadas de vento podem variar de forte a muito forte e causar queda de árvores e galhos, destelhamento de construções, danos à rede elétrica e interrupções no fornecimento de energia. Também há risco de dispersão e alastramento de focos de incêndio em áreas de vegetação devido ao tempo seco.
O coordenador regional da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, orienta que a população evite se abrigar sob árvores, estruturas metálicas frágeis, torres de transmissão, outdoors e cabos de propaganda. Ele recomenda ainda fechar janelas, recolher objetos soltos em quintais e desligar aparelhos elétricos e gás em caso de fortes rajadas.
Risco de incêndios
A Defesa Civil aponta que Campinas permanece no mapa de risco para incêndios em vegetação, com nível de alerta até 21/08 e de emergência (máximo) nos dias 22 e 23 de agosto. A baixa umidade do ar, que chegou a 29,3% nesta segunda-feira, agrava a situação. O ideal para a saúde é 60%.
Recomendações
Em períodos de baixa umidade, deve-se evitar exercícios ao ar livre entre 11h e 15h, beber bastante água, umidificar ambientes e buscar locais protegidos do sol.
Segundo o Cepagri/Unicamp, a semana será de tempo quente e seco, com temperaturas acima dos 30°C a partir de quarta-feira. Não há previsão de chuvas até o final da semana.