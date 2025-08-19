Feto de 5 meses é encontrado em tubulação de condomínio em Sumaré

Um feto de aproximadamente cinco meses foi encontrado dentro da tubulação de um condomínio na manhã desta segunda-feira (18), em Sumaré. A descoberta foi feita por funcionários de uma empresa de limpeza durante a manutenção dos canos de água.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os trabalhadores notaram um objeto estranho obstruindo a tubulação e, ao inspecionarem, verificaram que se tratava de um feto do sexo masculino.

A síndica do condomínio foi acionada e, em seguida, a Polícia Militar compareceu ao local. Segundo as primeiras informações, há indícios de que o bebê tenha sido descartado pelo vaso sanitário.