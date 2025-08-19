19 de agosto de 2025
INVESTIGAÇÕES

Feto de 5 meses é encontrado em tubulação de condomínio em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Funcionários encontraram o corpo de um feto em tubulação de condomínio em Sumaré nesta segunda (18). Polícia Civil investiga o caso.
Um feto de aproximadamente cinco meses foi encontrado dentro da tubulação de um condomínio na manhã desta segunda-feira (18), em Sumaré. A descoberta foi feita por funcionários de uma empresa de limpeza durante a manutenção dos canos de água.

Os trabalhadores notaram um objeto estranho obstruindo a tubulação e, ao inspecionarem, verificaram que se tratava de um feto do sexo masculino.

A síndica do condomínio foi acionada e, em seguida, a Polícia Militar compareceu ao local. Segundo as primeiras informações, há indícios de que o bebê tenha sido descartado pelo vaso sanitário.

A perícia técnica foi acionada e o corpo foi removido pela Funerária Bom Jesus. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil, que buscará esclarecer as circunstâncias do ocorrido e identificar a origem do descarte.

