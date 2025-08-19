Mulher compra carro clonado em rede social e veículo é apreendido

Um Chevrolet Onix suspeito de clonagem foi apreendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Mogi Guaçu, após ser identificado pelas câmeras da Central Guaçuana de Inteligência e Monitoramento (CEGIM).

O veículo entrou na cidade pela Avenida Prefeito Nico Lanzi e foi localizado na Avenida Mogi Mirim, no bairro Areião. Durante a abordagem, a condutora afirmou que havia adquirido o carro recentemente por meio de um anúncio em rede social, pagando parte do valor via PIX e assumindo parcelas de financiamento.

Ela declarou ainda que conferiu a documentação antes da compra e que o licenciamento parecia estar regular. No entanto, os agentes Cassemiro e Melo, com apoio de outras equipes, constataram que o chassi estava raspado, a etiqueta tinha numeração divergente e a gravação do número do motor estava ilegível, confirmando a suspeita de clonagem.