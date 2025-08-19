Casal é preso por porte ilegal de arma após tentativa de fuga

Um casal foi preso em flagrante após a Polícia Militar apreender uma pistola calibre .380 com numeração raspada durante uma abordagem no Centro de Mogi Guaçu. O caso foi registrado no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ).

A ocorrência começou depois de duas denúncias ao Copom informarem que ocupantes de um carro verde exibiam uma arma após uma discussão no trânsito. O veículo foi localizado na Avenida dos Trabalhadores, mas o motorista desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Ele foi interceptado na Avenida Dom Pedro I, próximo à Rua Mem de Sá.

Durante a abordagem, os ocupantes resistiram. Uma mulher correu em direção à Rua Mem de Sá e descartou a arma próximo a uma residência. O objeto foi recuperado pelos policiais, que constataram se tratar de uma pistola com nove munições intactas. Câmeras de segurança confirmaram que ela havia jogado o armamento.