Feirão da Qualificação oferece 3,7 mil vagas em Campinas

Quem busca se atualizar no mercado de trabalho já pode se inscrever no Feirão da Qualificação de agosto, realizado pela Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. Nesta edição, são oferecidas 3.780 vagas gratuitas em cursos presenciais e online, em parceria com seis instituições de ensino da cidade.

Participam da iniciativa Microlins, Qualificamax, DG Cursos, Ibragesp, Softex e All Net, que disponibilizam opções de curta e média duração em áreas como idiomas, tecnologia, administração, vendas, segurança e saúde.

A Microlins concentra 850 vagas em cursos de Inglês, Tecnologias, Digitação e Desenvolvimento Profissional, com turmas pela manhã e à tarde em unidades do Centro, Campo Grande e Ouro Verde. Já a Qualificamax oferece sete cursos presenciais, de 12 horas cada, voltados para quem já concluiu o ensino médio.