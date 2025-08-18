18 de agosto de 2025
CAPACITAÇÃO

Feirão da Qualificação oferece 3,7 mil vagas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
Prefeitura abre inscrições para mais de 3,7 mil vagas gratuitas em cursos de capacitação em Campinas.
Quem busca se atualizar no mercado de trabalho já pode se inscrever no Feirão da Qualificação de agosto, realizado pela Prefeitura de Campinas por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. Nesta edição, são oferecidas 3.780 vagas gratuitas em cursos presenciais e online, em parceria com seis instituições de ensino da cidade.

Participam da iniciativa Microlins, Qualificamax, DG Cursos, Ibragesp, Softex e All Net, que disponibilizam opções de curta e média duração em áreas como idiomas, tecnologia, administração, vendas, segurança e saúde.

A Microlins concentra 850 vagas em cursos de Inglês, Tecnologias, Digitação e Desenvolvimento Profissional, com turmas pela manhã e à tarde em unidades do Centro, Campo Grande e Ouro Verde. Já a Qualificamax oferece sete cursos presenciais, de 12 horas cada, voltados para quem já concluiu o ensino médio.

O Ibragesp abre 100 vagas em cursos online, entre eles Agente de Portaria, Recepcionista, Zelador de Excelência e Contabilidade e Análise de Balanços. As aulas ficam disponíveis na plataforma por 30 dias, com acesso 24 horas.

A Softex reserva 950 vagas em cursos de tecnologia, incluindo programação, segurança da informação, ciência de dados, games e UX/UI. Na mesma linha, a All Net abre 1.500 vagas presenciais para os cursos de Gestão Empresarial, Informática 5.0 e Inglês. Já a DG Cursos mantém 40 vagas em capacitações de curta duração ligadas à saúde, como Controle de Diabetes e Locomoção Motora Reduzida.

Segundo o secretário de Trabalho e Renda, Paulo Sérgio de Andrade, o projeto cumpre papel estratégico na formação contínua da população. “O Feirão da Qualificação é fundamental para que nós possamos continuar o trabalho de formação contínua dos nossos cidadãos. Campinas é reconhecida por ser uma cidade com mão de obra especializada e esse processo passa por uma oferta frequente de opções para esse trabalhador ou estudante seguir se capacitando”, afirmou.

As inscrições variam conforme a instituição e podem ser feitas presencialmente ou pela internet.

