Setor de eventos dispara e gera 25 mil contratações em Campinas

O setor de eventos em Campinas registra expansão acelerada e se consolida como um dos principais motores da economia local. Dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo mostram que, somente até 15 de agosto de 2025, foram 1.664 eventos realizados, que movimentaram R$ 34,94 milhões de forma direta e R$ 55,91 milhões indiretos, totalizando R$ 90,85 milhões injetados na cidade.
O avanço fica evidente na comparação com anos anteriores. Em 2023, foram 867 eventos, que movimentaram R$ 44,4 milhões. No ano seguinte, o número praticamente dobrou: 1.663 eventos e R$ 90,7 milhões em movimentação. O ritmo se manteve em 2025, com crescimento expressivo já no primeiro semestre: 1.302 eventos e R$ 71 milhões injetados na economia em apenas seis meses.
Além do impacto financeiro, o setor também se tornou um grande empregador. Mais de 24,9 mil profissionais já foram contratados em 2025, incluindo montadores, técnicos de som e luz, seguranças, equipes de alimentação e limpeza. No mesmo período do ano passado, haviam sido 4.995 contratações.
Para o diretor do Departamento de Turismo da Prefeitura, Eros Vizel, os eventos representam um ciclo virtuoso de desenvolvimento. “Os eventos têm um papel fundamental na economia de Campinas. Cada produção movimenta uma cadeia extensa de serviços, que vai desde a contratação de profissionais até o aquecimento do comércio, da rede hoteleira e do transporte”, afirmou.
Segundo a administração municipal, o setor é estratégico não apenas para o turismo, mas também para o fortalecimento de áreas como cultura, esporte e gastronomia.