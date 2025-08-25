Setor de eventos dispara e gera 25 mil contratações em Campinas

O setor de eventos em Campinas registra expansão acelerada e se consolida como um dos principais motores da economia local. Dados da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo mostram que, somente até 15 de agosto de 2025, foram 1.664 eventos realizados, que movimentaram R$ 34,94 milhões de forma direta e R$ 55,91 milhões indiretos, totalizando R$ 90,85 milhões injetados na cidade.

O avanço fica evidente na comparação com anos anteriores. Em 2023, foram 867 eventos, que movimentaram R$ 44,4 milhões. No ano seguinte, o número praticamente dobrou: 1.663 eventos e R$ 90,7 milhões em movimentação. O ritmo se manteve em 2025, com crescimento expressivo já no primeiro semestre: 1.302 eventos e R$ 71 milhões injetados na economia em apenas seis meses.

Além do impacto financeiro, o setor também se tornou um grande empregador. Mais de 24,9 mil profissionais já foram contratados em 2025, incluindo montadores, técnicos de som e luz, seguranças, equipes de alimentação e limpeza. No mesmo período do ano passado, haviam sido 4.995 contratações.