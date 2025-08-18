Campinas registra 11,5 mil mortes por doenças cardiovasculares

Entre 2020 e 2024, as doenças cardiovasculares causaram 11.578 mortes em Campinas, segundo o Sistema de Informação de Mortalidade da cidade. Desse total, 3.676 óbitos (31,75%) tiveram origem em doenças vasculares, que incluem problemas cerebrovasculares, arteriais e venosos. A média é de 735 mortes por ano relacionadas a esse tipo de enfermidade.
Os dados reforçam o alerta feito na campanha nacional Agosto Azul e Vermelho, promovida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), que chama atenção para a prevenção e os cuidados com doenças que afetam artérias, veias e vasos linfáticos.
No calendário, 15 de agosto marca o Dia do Cirurgião Vascular, profissional essencial no diagnóstico e tratamento dessas doenças que comprometem a circulação sanguínea e podem causar sequelas graves e morte.
De acordo com o cirurgião vascular Mauro Bombonatti Filho, coordenador da especialidade no Hospital Mário Gatti, as doenças vasculares podem ser divididas em três grupos: venosas (varizes, tromboses, tromboflebites e úlceras venosas), arteriais (aterosclerose, aneurismas, dissecções e doenças periféricas, coronarianas ou da aorta) e linfáticas, como o linfedema.
O Mário Gatti é referência nacional na área, com residência médica disputada em todo o país e casos de alta complexidade, como os ligados ao pé diabético, que podem levar à amputação. A unidade também investe em inovação, com uso de técnicas avançadas como câmara hiperbárica, curativos a vácuo e estudos com células-tronco para evitar amputações.
Além de Campinas, os números acompanham uma realidade mundial: as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no planeta, respondendo por quase 30% dos óbitos no Brasil, com cerca de 400 mil mortes anuais, segundo o Ministério da Saúde.