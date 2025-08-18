Campinas registra 11,5 mil mortes por doenças cardiovasculares

Entre 2020 e 2024, as doenças cardiovasculares causaram 11.578 mortes em Campinas, segundo o Sistema de Informação de Mortalidade da cidade. Desse total, 3.676 óbitos (31,75%) tiveram origem em doenças vasculares, que incluem problemas cerebrovasculares, arteriais e venosos. A média é de 735 mortes por ano relacionadas a esse tipo de enfermidade.

Os dados reforçam o alerta feito na campanha nacional Agosto Azul e Vermelho, promovida pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), que chama atenção para a prevenção e os cuidados com doenças que afetam artérias, veias e vasos linfáticos.

No calendário, 15 de agosto marca o Dia do Cirurgião Vascular, profissional essencial no diagnóstico e tratamento dessas doenças que comprometem a circulação sanguínea e podem causar sequelas graves e morte.