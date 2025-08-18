Ações contra dengue passa de 1 milhão de imóveis visitados

A Secretaria de Saúde de Campinas superou a marca de 1 milhão de visitas a imóveis em 2025 em atividades de prevenção e combate à dengue e outras arboviroses. O balanço inclui inspeções para eliminação de criadouros do Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, além de ações educativas e aplicação de inseticidas.

Até o dia 6 de agosto, foram registradas 1,02 milhão de visitas a residências e comércios. Além disso, outros 7 mil locais receberam nebulização veicular em áreas externas, ampliando a cobertura de enfrentamento ao mosquito.

Segundo a Secretaria de Saúde, o total de ações realizadas foi: