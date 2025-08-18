Ações contra dengue passa de 1 milhão de imóveis visitados

A Secretaria de Saúde de Campinas superou a marca de 1 milhão de visitas a imóveis em 2025 em atividades de prevenção e combate à dengue e outras arboviroses. O balanço inclui inspeções para eliminação de criadouros do Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, zika e chikungunya, além de ações educativas e aplicação de inseticidas.
Até o dia 6 de agosto, foram registradas 1,02 milhão de visitas a residências e comércios. Além disso, outros 7 mil locais receberam nebulização veicular em áreas externas, ampliando a cobertura de enfrentamento ao mosquito.
Segundo a Secretaria de Saúde, o total de ações realizadas foi:
- 858.930 visitas para controle de criadouros e orientações à população
- 169.499 aplicações de inseticida por nebulização costal
- 7.000 imóveis atendidos com nebulização veicular
Para a assessora técnica do Departamento de Vigilância em Saúde (Devisa), Priscilla Pegoraro, o trabalho precisa ser conjunto entre poder público e moradores. “A Prefeitura de Campinas tem realizado um esforço intenso e diário para enfrentamento às arboviroses. Os números de ações são expressivos, mas é fundamental que a população continue colaborando. Observamos redução gradativa de casos de dengue desde maio, mas é importante manter hábitos de prevenção para evitar alta nos períodos mais quentes”, destacou.
A orientação é eliminar qualquer acúmulo de água que possa servir de criadouro, como em pneus, pratos de plantas, calhas e lajes. Também é essencial vedar caixas d’água e manter vasos sanitários inutilizados sempre fechados.
As visitas são realizadas principalmente por funcionários de uma empresa contratada pela Saúde. Os agentes vestem camiseta laranja com logotipo da empresa, calça cinza e crachá de identificação. Já os voluntários de mutirões utilizam colete laranja com a frase “Campinas contra o mosquito”.
Em caso de dúvida sobre a identidade dos agentes, a população pode ligar para o 156 (de segunda a sexta-feira) ou para a Defesa Civil no 199 (aos fins de semana e feriados).