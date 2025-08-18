Radares passam a multar caminhões em áreas restritas de Campinas

A partir desta segunda-feira (18), a circulação de veículos de carga em áreas restritas de Campinas passa a ser monitorada também pelos radares da Emdec. A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária e reduzir ocorrências de sinistros e congestionamentos.
A fiscalização será feita em dois pontos já existentes: na avenida Prestes Maia, antes da avenida Prefeito Faria Lima, e na avenida Brasil, próximo à Barão de Itapura. Serão autuados veículos com comprimento acima de 6,3 metros que transitarem nos horários proibidos sem autorização emitida pelo Sistema Observa.
De acordo com a Emdec, a restrição vale de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. As placas de sinalização foram instaladas para alertar os motoristas sobre os locais de controle.
O uso dos equipamentos não aumentou o número de radares na cidade, que segue em 144 pontos de fiscalização. Além de velocidade, avanço de sinal e parada sobre a faixa de pedestres, eles agora também verificam a circulação de caminhões.
As imagens registradas pelos radares são cruzadas com o banco de dados do Sistema Observa. Quem circular sem autorização poderá ser multado em R$ 130,16, além de receber quatro pontos na CNH.
As permissões podem ser solicitadas no site sistema.observa.app.br ou pelo aplicativo Observa, disponível para Android e iOS. Alguns veículos têm exceção, como os de concretagem, imprensa, transporte de combustível, oxigênio e GLP, que podem circular em determinados horários sem necessidade de autorização.