Radares passam a multar caminhões em áreas restritas de Campinas

A partir desta segunda-feira (18), a circulação de veículos de carga em áreas restritas de Campinas passa a ser monitorada também pelos radares da Emdec. A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária e reduzir ocorrências de sinistros e congestionamentos.

A fiscalização será feita em dois pontos já existentes: na avenida Prestes Maia, antes da avenida Prefeito Faria Lima, e na avenida Brasil, próximo à Barão de Itapura. Serão autuados veículos com comprimento acima de 6,3 metros que transitarem nos horários proibidos sem autorização emitida pelo Sistema Observa.

De acordo com a Emdec, a restrição vale de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h. As placas de sinalização foram instaladas para alertar os motoristas sobre os locais de controle.