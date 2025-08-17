17 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
EM MOGI MIRIM

Mulher de 58 anos morre atropelada por carro na SP-340

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente aconteceu na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros
Acidente aconteceu na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada na tarde de sábado, 16, na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim. A vítima foi identificada como Vera de Souza Silva, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

De acordo com o boletim de ocorrência, Vera atravessava a pista, quando foi atingida inicialmente pelo retrovisor de um carro. Em seguida, outro veículo não conseguiu desviar e acabou atingindo o corpo da vítima.

Testemunhas relataram que outros veículos à frente chegaram a desviar antes do impacto. A vítima não resistiu aos ferimentos ainda no local.

A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e prestou apoio no local. A perícia técnica e a Polícia Civil também compareceram para os trabalhos de investigação.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu e será investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Comentários