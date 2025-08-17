Mulher de 58 anos morre atropelada por carro na SP-340

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada na tarde de sábado, 16, na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim. A vítima foi identificada como Vera de Souza Silva, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.
De acordo com o boletim de ocorrência, Vera atravessava a pista, quando foi atingida inicialmente pelo retrovisor de um carro. Em seguida, outro veículo não conseguiu desviar e acabou atingindo o corpo da vítima.
Testemunhas relataram que outros veículos à frente chegaram a desviar antes do impacto. A vítima não resistiu aos ferimentos ainda no local.
A Polícia Militar Rodoviária foi acionada e prestou apoio no local. A perícia técnica e a Polícia Civil também compareceram para os trabalhos de investigação.
O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor na Delegacia Seccional de Mogi Guaçu e será investigado pela Polícia Civil.