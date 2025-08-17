Mulher de 58 anos morre atropelada por carro na SP-340

Uma mulher de 58 anos morreu após ser atropelada na tarde de sábado, 16, na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340), em Mogi Mirim. A vítima foi identificada como Vera de Souza Silva, que não resistiu aos ferimentos e morreu na hora.

De acordo com o boletim de ocorrência, Vera atravessava a pista, quando foi atingida inicialmente pelo retrovisor de um carro. Em seguida, outro veículo não conseguiu desviar e acabou atingindo o corpo da vítima.

Testemunhas relataram que outros veículos à frente chegaram a desviar antes do impacto. A vítima não resistiu aos ferimentos ainda no local.