Homem recebe R$ 2 mil para levar carro roubado, mas é preso

Policiais do Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) de Campinas prenderam, na noite de sexta-feira (15), um homem dirigindo um carro roubado. Ele receberia R$ 2 mil para entregar o veículo, mas acabou abordado. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

Durante um patrulhamento de rotina na Avenida Ruy Rodriguez, próximo ao Hipermercado Atacadão, policiais flagraram um Fiat Mobi que constava como produto de furto no sistema do 48º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

O condutor foi detido no local. Em depoimento, ele confessou o crime e afirmou que receberia R$ 2 mil para deixar o veículo no bairro Vida Nova. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça.