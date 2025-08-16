Polícia apreende drogas e prende dois suspeitos em Hortolândia

Uma equipe policial realizou uma operação em uma área de mata próxima ao Conjunto Habitacional Bromélias, na região do Jardim Amanda, em Hortolândia. Durante a ação, os agentes ouviram barulhos que indicavam a movimentação de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas.

Ao chegarem à Rua Marechal Deodoro da Fonseca, dois suspeitos tentaram fugir pelo leito de um córrego, mas foram alcançados e detidos. Na busca pessoal, os policiais encontraram dinheiro e porções de drogas.

De acordo com os investigados, eles recebiam R$ 400 por turno para trabalhar no esquema de venda de entorpecentes. Foram apreendidos R$ 509 em espécie, 0,147 gramas de maconha, 0,144 grama de cocaína e 0,10 grama de mesclado.