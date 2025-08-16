Mulher é presa com grande quantidade de drogas em Santa Bárbara

Uma mulher foi presa na sexta-feira (15) no Jardim Candido Bertini, em Santa Bárbara d’Oeste, após a polícia encontrar um grande volume de drogas em sua residência. A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima de um motorista de aplicativo, que relatou sentir forte odor de entorpecentes vindo das bolsas de uma passageira que havia deixado no bairro Jardim Ferraresi.

Com as informações repassadas, a Força Tática localizou o imóvel e prendeu a suspeita, que confessou receber R$ 200 para armazenar e cuidar do material. No local, os policiais apreenderam:

- 230 porções de maconha e 1 tijolo da droga (total de 850 gramas);