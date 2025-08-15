16 de agosto de 2025
SAÚDE MENTAL

Campinas terá novo CAPS 24h no Jardim das Bandeiras

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Unidade CAPS AD III Sul será construída com recursos do PAC, do governo federal.
Unidade CAPS AD III Sul será construída com recursos do PAC, do governo federal.

Secretaria de Administração de Campinas divulgou, nesta sexta-feira (14), o resultado da licitação para a construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III Sul). A obra será executada pela Continental Construtora, que venceu o certame com proposta de R$ 3.230.282,62, valor 24,50% menor que o orçamento de referência do município.

O novo CAPS ficará na Rua José Florence Teixeira, s/n, no Jardim das Bandeiras, e atenderá a demanda de saúde mental relacionada ao uso de álcool e outras drogas, com funcionamento 24 horas e equipe estimada em 60 profissionais. A estrutura beneficiará uma população de cerca de 185 mil pessoas do distrito Sul.

O projeto contará com R$ 2,49 milhões em recursos federais, viabilizados pelo PAC Seleções, além de contrapartida municipal. Após a homologação, o processo será encaminhado à Secretaria de Saúde para autorização da despesa, assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.

Atualmente, Campinas conta com 14 CAPS, sendo 11 com atendimento 24 horas — quatro CAPS Álcool e Drogas (AD), seis CAPS Adulto e um CAPS Infantojuvenil. Os outros três funcionam exclusivamente para o público infantojuvenil.

