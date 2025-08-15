Campinas terá novo CAPS 24h no Jardim das Bandeiras

A Secretaria de Administração de Campinas divulgou, nesta sexta-feira (14), o resultado da licitação para a construção do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III Sul). A obra será executada pela Continental Construtora, que venceu o certame com proposta de R$ 3.230.282,62, valor 24,50% menor que o orçamento de referência do município.

O novo CAPS ficará na Rua José Florence Teixeira, s/n, no Jardim das Bandeiras, e atenderá a demanda de saúde mental relacionada ao uso de álcool e outras drogas, com funcionamento 24 horas e equipe estimada em 60 profissionais. A estrutura beneficiará uma população de cerca de 185 mil pessoas do distrito Sul.

O projeto contará com R$ 2,49 milhões em recursos federais, viabilizados pelo PAC Seleções, além de contrapartida municipal. Após a homologação, o processo será encaminhado à Secretaria de Saúde para autorização da despesa, assinatura do contrato e emissão da ordem de serviço.