VÍDEO: Caminhão pega fogo e interdita trecho da D. Pedro I

Um caminhão pegou fogo na manhã desta sexta-feira (15) na Rodovia Dom Pedro I (SP-065), na altura do km 132, próximo ao Galleria Shopping, no sentido Sul (Jacareí).

Segundo a Rota das Bandeiras, concessionária responsável pela via, o incêndio interditou totalmente a pista marginal no sentido Jacareí para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Na pista expressa, a faixa da direita foi bloqueada, enquanto as outras duas permaneceram liberadas para o tráfego.

O fogo foi controlado pelos bombeiros e não houve registro de vítimas. A pista marginal foi liberada após a conclusão do rescaldo.