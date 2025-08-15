Homem tem caminhão furtado durante a madrugada em frente à casa

Um caminhão de foi furtado na madrugada desta quinta-feira (14) em frente à residência do proprietário, em Campinas. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estacionou o veículo por volta das 18h30 de quarta-feira e só percebeu o furto ao acordar no dia seguinte.

Imagens de câmeras de segurança de um vizinho na Rua Irmão Robert Earl Hollingsworth, no bairro Jardim Mirassol, mostraram que um indivíduo agiu por volta das 1h49 da madrugada, levando o caminhão.

A vítima registrou o ocorrido na delegacia e anexou as gravações ao boletim de ocorrência. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou pistas sobre o paradeiro do veículo.