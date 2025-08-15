Lula visita região para inaugurar fábrica de montadora chinesa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta sexta-feira (15) da inauguração da nova fábrica da Great Wall Motors (GWM) em Iracemápolis, cidade da região de Campinas. A planta foi adquirida da Mercedes-Benz em 2021 e já conta com cerca de 400 trabalhadores contratados. Lula desembarca no Aeroporto de Viracopos às 14h20 e segue para a visita à linha de produção e cerimônia de inauguração da Fábrica da GWM Brasil, às 16h.

Com capacidade para produzir até 50 mil veículos por ano, a unidade terá foco em modelos híbridos e sustentáveis. A previsão da montadora é gerar entre 800 e mil postos de trabalho até o fim de 2025. A produção inicial será de 20 mil a 30 mil veículos anuais, com expansão para 50 mil em três anos. A meta futura é chegar a 100 mil carros por ano.

A GWM já anunciou R$ 10 bilhões em investimentos no Brasil, sendo R$ 4 bilhões entre 2022 e 2025 e R$ 6 bilhões de 2026 a 2032. O SUV Haval H6, com versões híbridas, será o primeiro modelo produzido na nova fábrica.