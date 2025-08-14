PM prende suspeito de tentar matar família a facadas

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (14), no Jardim Chaparral, em Mogi Guaçu, após ser flagrado pela Polícia Militar ameaçando uma jovem com uma faca. Os policiais realizavam patrulhamento quando ouviram gritos de socorro vindos de uma residência.

Segundo a PM, uma sobrinha da vítima pediu ajuda à equipe e relatou que também havia sido ameaçada ao tentar intervir. O suspeito, que estava sob efeito de álcool e drogas, foi contido por um familiar antes da chegada dos policiais.

Ele foi levado à Central de Polícia Judiciária e autuado por violência doméstica, ameaça e vias de fato. O homem permanece preso à disposição da Justiça.