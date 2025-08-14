14 de agosto de 2025
TRÁFICO

Homem é preso por tráfico de drogas após pular muro de casas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito tentou escapar pulando telhados, mas foi cercado e preso em flagrante em Hortolândia.
Durante patrulhamento de combate ao tráfico de drogas na região, uma equipe da Polícia Militar abordou um homem que, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir pulando casas em Hortolândia. Em meio à perseguição, ele jogou uma sacola preta contendo R$ 1.870,80, porções de maconha, cocaína, crack, Dry e três celulares.

Com reforço de outras viaturas, os policiais conseguiram cercar o suspeito e efetuar a prisão. Em depoimento, o homem admitiu atuar no tráfico de drogas junto com um comparsa, que não foi localizado.

Após os procedimentos, o preso foi encaminhado ao plantão policial de Hortolândia, onde aguarda as medidas cabíveis.

