Homem é preso por tráfico de drogas após pular muro de casas

Durante patrulhamento de combate ao tráfico de drogas na região, uma equipe da Polícia Militar abordou um homem que, ao perceber a presença dos agentes, tentou fugir pulando casas em Hortolândia. Em meio à perseguição, ele jogou uma sacola preta contendo R$ 1.870,80, porções de maconha, cocaína, crack, Dry e três celulares.

Com reforço de outras viaturas, os policiais conseguiram cercar o suspeito e efetuar a prisão. Em depoimento, o homem admitiu atuar no tráfico de drogas junto com um comparsa, que não foi localizado.

Após os procedimentos, o preso foi encaminhado ao plantão policial de Hortolândia, onde aguarda as medidas cabíveis.