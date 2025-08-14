Real Parque terá mudança no sentido de ruas

Motoristas que circulam pelo Real Parque, no distrito de Barão Geraldo, em Campinas, devem ficar atentos: a partir das 10h desta quinta-feira (14), duas vias terão sentido único de circulação. A medida foi adotada pela Secretaria de Transportes (Setransp) para aumentar a segurança de pedestres e condutores.

A Rua Tenente Coronel Waldomiro de Vasconcellos Ferreira passará a ter sentido único entre as avenidas Dr. Eduardo Pereira de Almeida e Martinho Lauer Filho, no sentido desta última. Já a Rua Hugo Zarpelon terá tráfego apenas da Martinho Lauer Filho para a Dr. Eduardo Pereira de Almeida.

Segundo a Prefeitura, a mudança considera o fluxo frequente de caminhões na região e busca minimizar impactos desses deslocamentos no trânsito local. A Resolução Nº 284/2025 será publicada no Diário Oficial do Município. Equipes da Emdec estarão no local para orientar os motoristas.