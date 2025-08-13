Campinas terá novas casas para acolhimento de idosos

O Conselho Municipal do Idoso de Campinas (CMI) aprovou a destinação de R$ 1,7 milhão do Fundo Municipal da Pessoa Idosa (FMPIC) para implantar dois Serviços de Acolhimento Institucional na modalidade Casa Lar. A medida foi oficializada pela Resolução CMI nº 52/2025, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (13), e as unidades devem começar a funcionar no próximo ano.

O objetivo é garantir proteção e dignidade a pessoas com mais de 60 anos em situação de abandono, violência, negligência, rompimento de vínculos familiares ou sem condições de autossustento. As Casas Lar terão capacidade para até dez moradores por unidade, instaladas em bairros comuns e sem identificação externa, com foco no convívio comunitário e respeito à individualidade, assegurando segurança e cuidado contínuo.

Segundo a secretária municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, trata-se de “uma conquista significativa para a cidade”, que representa um avanço no cuidado e oferece um ambiente mais próximo do familiar. A presidente do CMI, Karla de Castro Borghi, destacou que é “uma alternativa mais acolhedora e humanizada” para idosos que ainda mantêm algum grau de autonomia.