Empresa que construirá novo Centro de Saúde Village é definida

A Secretaria de Administração de Campinas divulgou no Diário Oficial desta terça-feira (12) a empresa vencedora da concorrência para a construção da nova sede do Centro de Saúde (CS) Village. O projeto será financiado pelo Governo Federal, por meio do PAC Seleções.

A vencedora foi a Galli Instalações e Serviços Ltda, com proposta de R$ 5.226.699,29, o que representa desconto de 25,20% sobre os custos previstos na planilha orçamentária municipal. Após a autorização da despesa pela Secretaria de Saúde, o Núcleo de Formalização de Ajustes elaborará o contrato. Com a assinatura, a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) emitirá a ordem de serviço para início das obras.

O novo prédio, de porte IV, vai atender mais de 11 mil pessoas e contará com quatro equipes de saúde da família e quatro de saúde bucal. A construção será feita na avenida Francisco Cândido Xavier, onde já funciona a unidade atual em outro imóvel. Campinas possui 69 unidades básicas de saúde e o número não será alterado, já que o CS Village apenas mudará de estrutura.