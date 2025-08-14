Palácio da Cidade avança em obras e andaimes deixam fachada

Os andaimes da fachada frontal do Palácio da Cidade, antigo Palácio da Justiça, foram retirados na terça-feira (12 de agosto), marcando uma nova etapa da reforma do prédio histórico no Centro de Campinas. A remoção está sendo feita por uma empresa contratada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, responsável pelo edifício até abril deste ano. Os andaimes da lateral serão retirados nas próximas semanas.

A requalificação, agora sob responsabilidade da Prefeitura de Campinas, prevê que o espaço passe a concentrar mais de 60 serviços públicos a partir do primeiro semestre de 2026, recebendo cerca de 30 mil pessoas por mês e contando com 370 servidores. A mudança deve gerar economia anual superior a R$ 2 milhões, com a transferência de atendimentos de imóveis alugados.

Dentro do prédio, seguem as obras de modernização das instalações hidráulicas e elétricas. Também está prevista a limpeza da fachada, preservando o projeto original e o letreiro, já que o imóvel é tombado pelo Condepacc desde 2010, por sua relevância histórica e arquitetônica.

Estrutura e serviços previstos