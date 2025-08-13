Homem é preso de importunação sexual contra mulheres no Icaraí

A Guarda Municipal de Campinas prendeu, na tarde desta terça-feira (12), um homem suspeito de importunação sexual no bairro Icaraí. Segundo a corporação, populares denunciaram que ele, a bordo de um Ford Focus preto, teria mostrado a genitália para algumas mulheres na região.

A equipe da GAE I Vespertino realizou buscas e localizou o veículo e o suspeito. Ambos foram conduzidos à 2ª Delegacia Seccional. Durante a apresentação da ocorrência, uma vítima de 16 anos compareceu à unidade e reconheceu o homem “sem sombra de dúvidas”. Ela relatou que estava a caminho de buscar a filha de dois anos na escola quando foi perseguida pelo suspeito, que teria mostrado o órgão genital para ela e para a criança.

Moradores afirmaram aos guardas que não seria a primeira vez que casos semelhantes ocorrem no bairro. No entanto, no momento do registro, apenas uma vítima formalizou a denúncia. A ocorrência segue em andamento pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).