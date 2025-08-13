Campinas realiza mutirão de paternidade com DNA gratuito

Campinas recebe no próximo sábado (16) o Dia D do mutirão “Meu Pai Tem Nome?”, com orientação jurídica gratuita, acordos extrajudiciais e exames de DNA para reconhecimento de paternidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A ação acontece das 9h às 13h, na Defensoria Pública de Campinas (Rua Jorge de Figueiredo Corrêa, 1.219, Taquaral). Todos os serviços serão oferecidos gratuitamente.

As inscrições devem ser feitas até quarta-feira (13) pelo site da Defensoria Pública do Estado de São Paulo (www.defensoria.sp.def.br), na aba Programa de Reconhecimento de Paternidade, clicando em “Clique e inscreva-se com o Assistente Virtual DEFi”. No chat, o participante escolhe uma das opções: teste de DNA, reconhecimento de paternidade, tentativa de acordo ou orientação em direito de família, e preenche os dados solicitados.