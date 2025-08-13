Concurso da Educação e geral tem alteração no cronograma

A Secretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas anunciou a alteração no cronograma do concurso que oferece 85 vagas para cargos da Educação e áreas gerais da Prefeitura de Campinas. As respostas aos recursos contra o resultado da redação, da análise de títulos e da classificação prévia, previstas para 13 de agosto, serão divulgadas no Diário Oficial apenas no dia 18.

Os documentos também estarão disponíveis no site da Vunesp e na página de Concursos da Prefeitura. Segundo a pasta, o restante do cronograma segue inalterado, e a homologação está prevista para outubro.

As remunerações variam de R$ 3.920,60 a R$ 9.981,09, além de auxílio-alimentação ou refeição de R$ 2.000,11, vale-transporte opcional e prêmio produtividade para determinados cargos.