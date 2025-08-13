14 de agosto de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Quarta-feira terá frio de manhã e calor à tarde em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Após dias gelados, quarta terá mínima de 9 °C e máxima de 26 °C, marcando o fim gradual da massa de ar polar.
Após dias gelados, quarta terá mínima de 9 °C e máxima de 26 °C, marcando o fim gradual da massa de ar polar.

Campinas terá nesta quarta-feira (13) um dia de grande contraste térmico, com frio no amanhecer e calor à tarde. Segundo a previsão meteorológica, a mínima será de 9 °C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima deve alcançar 26 °C, uma variação de 17 graus ao longo do período.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O cenário é resultado do afastamento gradual da massa de ar polar que desde o último fim de semana manteve a cidade sob temperaturas baixas e sensação de inverno rigoroso. A quarta começa com sol e névoa fraca ao amanhecer, mas o tempo segue firme, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve variar entre 27% e 95%, enquanto os ventos sopram de leste-sudeste com intensidade de até 6 km/h. Essa mudança indica uma transição para dias mais quentes, mas ainda com manhãs frias típicas dessa época do ano.

Especialistas alertam que a amplitude térmica acentuada exige atenção, especialmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, já que as variações bruscas podem favorecer a ocorrência de gripes, resfriados e crises alérgicas.

