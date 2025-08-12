Campinas registra mais duas mortes por gripe

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais duas mortes por gripe provocada pelo vírus influenza. As vítimas, um homem de 59 anos e uma mulher de 44 anos, tinham comorbidades. O primeiro óbito ocorreu em 28 de junho e o segundo em 4 de agosto. Apenas um dos pacientes estava vacinado.

Com os novos registros, 2025 já contabiliza 341 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza e 45 mortes, número que supera o total de óbitos de todo o ano passado, quando foram 30. Do total de mortes neste ano, 37 foram de pessoas não vacinadas.

Entre as oito vítimas imunizadas, seis receberam a dose dentro do prazo adequado para eficácia. As outras duas desenvolveram sintomas antes de completar 15 dias da aplicação. A Saúde aponta que 44 dos mortos pertenciam a grupos de risco por terem doenças preexistentes.