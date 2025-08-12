Campinas registra mais duas mortes por gripe

A Secretaria de Saúde de Campinas confirmou mais duas mortes por gripe provocada pelo vírus influenza. As vítimas, um homem de 59 anos e uma mulher de 44 anos, tinham comorbidades. O primeiro óbito ocorreu em 28 de junho e o segundo em 4 de agosto. Apenas um dos pacientes estava vacinado.
Com os novos registros, 2025 já contabiliza 341 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza e 45 mortes, número que supera o total de óbitos de todo o ano passado, quando foram 30. Do total de mortes neste ano, 37 foram de pessoas não vacinadas.
Entre as oito vítimas imunizadas, seis receberam a dose dentro do prazo adequado para eficácia. As outras duas desenvolveram sintomas antes de completar 15 dias da aplicação. A Saúde aponta que 44 dos mortos pertenciam a grupos de risco por terem doenças preexistentes.
A vacinação contra a gripe está disponível para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde da cidade, sem necessidade de agendamento. É preciso apresentar documento com foto e, se possível, a caderneta de vacinação.
Em 18 semanas de campanha, foram aplicadas 341.245 doses, sendo 120.762 em idosos (55,59% do público-alvo), 31.865 em crianças de 6 meses a 5 anos (44,48%) e 3.704 em gestantes (40,28%). A meta é vacinar 90% de cada grupo.
Além das unidades básicas, a aplicação ocorreu em shoppings, terminais, supermercados, Viracopos e no 17º Fórum de Profissões de Campinas, além de um Dia D em abril.
A dose deste ano protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B e pode ser aplicada junto a outras vacinas do calendário. Crianças vacinadas pela primeira vez precisam de duas doses, com intervalo de 30 dias.