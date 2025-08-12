14 de agosto de 2025
INTERDIÇÃO VIÁRIA

Rua Nabiha Waquim Abrahão será interditada para ligação de esgoto

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMC
Via no bairro das Palmeiras ficará bloqueada para obras da Sanasa nesta quarta-feira (13).
Via no bairro das Palmeiras ficará bloqueada para obras da Sanasa nesta quarta-feira (13).

Emdec vai interditar, nesta quarta-feira (13), um trecho da rua Nabiha Waquim Abrahão, no bairro das Palmeiras, para atender a uma solicitação da Sanasa. O bloqueio será das 8h30 às 13h, no sentido bairro–Centro, entre a Alameda dos Vidoeiros e a avenida João Paulo I.

A intervenção é necessária para a execução de obra de ligação de rede de esgoto na altura do número 85. Durante o período, o tráfego será desviado para o contrafluxo da pista oposta, que será compartilhada pelos dois sentidos.

A linha 397 (Gramado) sofrerá um pequeno desvio, mas sem alteração no ponto de parada. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para sinalizar e orientar condutores e passageiros.

A Emdec recomenda que motoristas evitem circular pelo trecho no horário da interdição para reduzir riscos de lentidão.

