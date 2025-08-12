Rua Nabiha Waquim Abrahão será interditada para ligação de esgoto

A Emdec vai interditar, nesta quarta-feira (13), um trecho da rua Nabiha Waquim Abrahão, no bairro das Palmeiras, para atender a uma solicitação da Sanasa. O bloqueio será das 8h30 às 13h, no sentido bairro–Centro, entre a Alameda dos Vidoeiros e a avenida João Paulo I.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A intervenção é necessária para a execução de obra de ligação de rede de esgoto na altura do número 85. Durante o período, o tráfego será desviado para o contrafluxo da pista oposta, que será compartilhada pelos dois sentidos.

A linha 397 (Gramado) sofrerá um pequeno desvio, mas sem alteração no ponto de parada. Agentes da Mobilidade Urbana estarão no local para sinalizar e orientar condutores e passageiros.