Tarifaço dos EUA ameaça 40% das vendas externas de Campinas

A nova tarifa imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros coloca em risco parte expressiva das exportações de Campinas. Dados preliminares indicam que 40% do que a cidade vende ao mercado norte-americano poderá ser taxado em até 50%, incluindo itens da indústria automobilística e têxtil, máquinas e equipamentos agrícolas e artigos ortopédicos.

As exportações para os EUA representam 25% das vendas externas do município, movimentando cerca de R$ 1,5 bilhão ao ano. Parte dos produtos, como pneumáticos, motores e geradores elétricos, bombas de ar e transformadores destinados à aviação civil, está na lista de exceção, respondendo por 46,9% da produção exportada.

O prefeito Dário Saadi afirmou que os impactos estão sendo discutidos com prefeitos da Região Metropolitana e de outras cidades exportadoras. “Temos que levar este debate ao Governo Federal e Estadual e discutir ações para minimizar a situação dos exportadores”, disse. O tema será debatido na reunião do Conselho da RMC no dia 20 de agosto.