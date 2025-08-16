Tarifaço dos EUA ameaça 40% das vendas externas de Campinas

A nova tarifa imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros coloca em risco parte expressiva das exportações de Campinas. Dados preliminares indicam que 40% do que a cidade vende ao mercado norte-americano poderá ser taxado em até 50%, incluindo itens da indústria automobilística e têxtil, máquinas e equipamentos agrícolas e artigos ortopédicos.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As exportações para os EUA representam 25% das vendas externas do município, movimentando cerca de R$ 1,5 bilhão ao ano. Parte dos produtos, como pneumáticos, motores e geradores elétricos, bombas de ar e transformadores destinados à aviação civil, está na lista de exceção, respondendo por 46,9% da produção exportada.
O prefeito Dário Saadi afirmou que os impactos estão sendo discutidos com prefeitos da Região Metropolitana e de outras cidades exportadoras. “Temos que levar este debate ao Governo Federal e Estadual e discutir ações para minimizar a situação dos exportadores”, disse. O tema será debatido na reunião do Conselho da RMC no dia 20 de agosto.
O secretário de Finanças, Aurílio Caiado, disse que não há reflexo imediato no orçamento municipal, mas alertou para um possível efeito dominó. “Se houver fechamento de empresas, redução de salários ou aumento do desemprego, isso afeta o consumo, a arrecadação e aumenta a demanda social”, explicou.
Campinas também integra a comissão nacional de cidades exportadoras da Frente Nacional de Prefeitos, que se reuniu com o vice-presidente Geraldo Alckmin. Entre as demandas apresentadas estão apoio a pequenas e médias empresas pelo programa Reintegra e a busca de novos mercados.
O tarifaço, assinado pelo presidente Donald Trump, acrescenta 40% às tarifas já praticadas, chegando a 50%. Embora haja isenção para quase 700 itens, como aeronaves e suco de laranja, o impacto será significativo em regiões com forte atividade exportadora, como Campinas e sua região metropolitana.