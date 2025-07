Vinhedo inicia pesagem obrigatória do Bolsa Família

A Secretaria de Saúde de Vinhedo inicia no dia 4 de agosto o novo ciclo de pesagem obrigatória das famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que se estende até 12 de dezembro. A participação é obrigatória e deve ser feita na UBS mais próxima da residência, sob pena de bloqueio do benefício para quem não comparecer.

Para o acompanhamento, é necessário apresentar o cartão do Bolsa Família com o número do NIS, a carteira de vacinação de crianças menores de 7 anos e, no caso de gestantes, a caderneta de pré-natal. Todos os membros da família devem participar da pesagem, que faz parte do conjunto de condicionalidades exigidas pelo programa.

A avaliação do peso e altura deve ser realizada duas vezes ao ano, e integra as ações do Bolsa Família no âmbito do SUS, como o pré-natal de gestantes, o monitoramento nutricional infantil e a vacinação das crianças. Segundo a Prefeitura, essas medidas visam garantir o desenvolvimento saudável de mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade social.