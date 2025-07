Acidentes no mesmo trecho bloqueiam Bandeirantes em dois sentidos

Dois acidentes interditaram a rodovia dos Bandeirantes (SP-348) na manhã desta quinta-feira (31). Os casos aconteceram quase simultaneamente no mesmo trecho da rodovia (km 110), mas em sentidos opostos.

Segundo a concessionária CCR, que administra a Via, um caminhão capotou no sentido capital por volta das 7h. Parte da carga caiu sobre a pista e causou a interdição total das três faixas.

No outro lado, um carro colidiu contra a mureta de proteção e rodou sobre a pista. Este acidente travou duas faixas da via no mesmo horário. Não houve feridos nas ocorrências.