VÍDEO: GM persegue e prende homem com moto roubada no Ouro Verde

A Guarda Municipal de Campinas registrou uma perseguição a um homem com uma motocicleta dos Correios, que havia sido roubada na semana passada no Jardim Santa Clara, região do Campo Grande.

No vídeo divulgado pela corporação é possível ver o suspeito tentando fugir do grupamento com motocicletas da corporação.

O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira (30). Segundo os agentes, a fuga começou no bairro Vida Nova, na região do Ouro Verde, e terminou na Vila Vitória, quando o suspeito caiu da motocicleta. Ele novamente tentou fugir, mas foi capturado pelos guardas.