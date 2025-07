Campinas recebe 10 novos ônibus nas linhas 260 e 264

A seleção das linhas contempladas com os novos veículos foi feita pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) em conjunto com a Secretaria de Transportes (Setransp) .

Os novos veículos se somam aos 14 já incorporados na última segunda-feira (28) , que passaram a circular nas linhas 231, 261 e 265. No total, 60 novos ônibus devem ser entregues gradualmente pela Campibus , renovando 54% da sua frota operacional . Atualmente, a empresa conta com 110 veículos em operação e uma frota patrimonial de 131 ônibus , incluindo carros reservas.

A cidade de Campinas recebeu, nesta quarta-feira (30), dez novos ônibus que passam a operar nas linhas 260 e 264 . A ampliação faz parte da renovação da frota da empresa Campibus , responsável por parte do transporte coletivo urbano e integrante do Consórcio Cidade de Campinas (Concicamp) .

Os ônibus recém-integrados ao sistema possuem tecnologia Euro VI, com quatro portas, ar-condicionado e tomadas USB para carregamento de dispositivos móveis (duas por poltrona dupla e uma por poltrona simples). Com 12,7 metros de comprimento e 208 cv de potência, os veículos têm capacidade para 33 passageiros sentados e 29 em pé.

Além dessa entrega, outros 50 ônibus novos já circulam por diferentes regiões da cidade, fruto de investimentos das empresas VB Transportes e Onicamp Transporte Coletivo. As linhas beneficiadas foram:

101, 103, 104, 105, 106, 113, 114, 115, 125, 195, 402, 404, 429 e 430, abrangendo bairros como Parque Universitário, DICs, Cohabs, Jardim Planalto II, Jardim Melina, Swiss Park e outros.

A renovação total da frota do transporte coletivo está prevista na nova licitação do sistema, que exigirá a modernização de 100% dos veículos, incluindo os corredores do BRT.