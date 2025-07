Gabriela é sepultada após ser morta durante assalto

Foi sepultado na tarde desta quarta-feira (30), no Cemitério Parque Hortolândia, o corpo de Gabriela Camargo de Jesus Lima, de 20 anos, assassinada durante uma tentativa de assalto no Jardim Nova Europa, em Hortolândia. O crime ocorreu por volta das 6h20 da manhã de terça-feira (29), enquanto a jovem esperava no ponto de ônibus a caminho do trabalho.

O velório começou às 10h e reuniu familiares e amigos, que prestaram as últimas homenagens à jovem. O sepultamento ocorreu às 16h.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um homem armado, em uma motocicleta branca, se aproxima de Gabriela e anuncia o roubo. Ele toma o celular da vítima, que tenta recuperar o aparelho, corre atrás da moto e se agarra ao veículo. Em seguida, três disparos são ouvidos. A jovem é atingida e cai na rua.