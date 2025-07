Garupa morre em grave acidente no Anel Viário em Campinas

Com a batida, a moto foi arrastada por cerca de 150 metros , e os dois homens foram arremessados para o acostamento . A vítima fatal era o passageiro da motocicleta, que sofreu um trauma grave no crânio e morreu ainda no local. O condutor da moto, de 36 anos, teve ferimentos leves e foi levado à UPA Carlos Lourenço .

Um homem de 46 anos morreu e outro ficou ferido após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro, na noite desta quarta-feira (30), no anel viário Magalhães Teixeira , em Campinas. A colisão aconteceu no quilômetro 20 da pista sul , sentido Valinhos.

A ocorrência mobilizou equipes da concessionária Rota das Bandeiras, do resgate aéreo GRAU, da Polícia Rodoviária e da perícia técnica, e se estendeu por quase sete horas, com interdição parcial da faixa 2 e do acostamento.

O motorista do carro envolvido no acidente se apresentou ao 1º Distrito Policial no fim da noite e, posteriormente, foi encaminhado à 2ª Seccional de Campinas, onde o caso foi registrado. A defesa do condutor afirmou, em nota, que ele permaneceu no local por um tempo e tentou buscar socorro com a ajuda de populares, negando que tenha fugido da cena.