Quinta-feira será de sol e gelada em Campinas

Campinas terá mais um dia típico de inverno nesta quinta-feira, com céu limpo, frio ao amanhecer e sol predominando ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 9 graus, com máxima chegando aos 22°C.

Segundo os dados da Climatempo, há possibilidade de formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã, o que exige atenção redobrada para quem sai cedo de casa. Durante a tarde, o tempo segue estável, sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar varia entre 45% e 83%, o que mantém o ar seco, especialmente nas horas mais quentes do dia. Os ventos sopram de sudeste com velocidade moderada, em torno de 11 km/h.