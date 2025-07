Campinas distribui antenas corta-pipas de graça nesta sexta (1º)

A Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) realiza nesta sexta-feira (1º) um evento voltado à segurança de motociclistas na região central.

Entre os destaques da ação, que será realizada no largo do Rosário, está a distribuição de antenas corta-pipas para os motociclistas –ítem de segurança essencial para proteger de acidentes com linhas de cerol.

Segundo a empresa, também será realizado um check-up nas motos dos participantes, chegando itens como freios e pneus. O atendimento será realizado gratuitamente por ordem de chegada, entre 9h e 12h.