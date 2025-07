Cândido divulga carta, agradece apoio e confirma acordo de 2 anos

O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira divulgou uma carta aberta à população reforçando o compromisso com a continuidade da assistência em saúde mental prestada no município. A publicação ocorre após a assinatura do novo convênio com a Prefeitura de Campinas, mas não encerra o impasse interno: os trabalhadores decidiram manter a greve, que já dura quase 1 mês.

No documento, a instituição informa que o acordo firmado com o Executivo Municipal terá vigência de dois anos, com repasse mensal de R$ 6,9 milhões. A proposta, que entra em vigor no dia 1º de setembro, assegura a manutenção de todos os postos de trabalho e de todas as unidades em funcionamento. “O valor pactuado corresponde ao fluxo de caixa da instituição e garante a continuidade dos serviços”, afirma a carta.

A nota também reconhece a mobilização dos trabalhadores e usuários durante o período de negociações. A instituição destacou o papel do Coletivo de Trabalhadores na defesa do serviço público e o apoio de entidades como o Ministério Público, Câmara de Vereadores, Conselho Municipal de Saúde, universidades e organizações da sociedade civil. “Essa conquista demonstra o esforço por uma solução e o compromisso com a qualidade da assistência oferecida em Campinas”, finaliza a carta.