Projeto da Biquinha em Valinhos é aprovado no PAC Seleções

O projeto de reurbanização do Núcleo Urbano Informal Biquinha, em Valinhos, foi aprovado no Novo PAC Seleções 2025 – Periferia Viva, iniciativa do Governo Federal voltada à urbanização de favelas. A proposta garantirá mais de R$ 28 milhões em investimentos para a cidade, que está entre os 32 municípios contemplados em todo o país.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O recurso federal será aplicado em obras de infraestrutura urbana, melhorias habitacionais, redes de água e esgoto, drenagem e recuperação ambiental, beneficiando diretamente as famílias que há quase quatro décadas vivem na região em condições de vulnerabilidade.

“Esse é um passo histórico para Valinhos. Estamos garantindo acesso a recursos federais que permitirão transformar a realidade dessas famílias, oferecendo condições seguras e dignas para viver e se desenvolver”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Social e Habitação, Célia Leão.