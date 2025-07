Caminhoneiro fica gravemente ferido em acidente na Bandeirantes

A dinâmica indica que o caminhão seguia pela faixa 3 de rolamento quando, por razões ainda desconhecidas, tombou e colidiu contra as defensas metálicas no local. O veículo saiu da pista e parou entre o acostamento e o gramado lateral.

Um caminhão tombou na manhã desta quarta-feira (30) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Vinhedo, na altura do km 70,2, sentido norte. O acidente ocorreu por volta das 5h35 e deixou o motorista gravemente ferido , segundo informações da concessionária Autoban.

Equipes da concessionária, da Polícia Militar Rodoviária e de socorro atuaram na ocorrência, que ainda não foi finalizada. O acostamento está interditado desde o início do atendimento, mas não há registro de congestionamento significativo.

As condições climáticas eram boas no momento do acidente.