Caminhão de sucata tomba em retorno da Dom Pedro, em Valinhos

Um caminhão carregado com sucata tombou na madrugada desta quarta-feira (30) na alça de retorno da rodovia Dom Pedro, em Valinhos, na altura do km 122. O acidente aconteceu por volta das 4h26 e até o momento não há previsão de liberação total da via.

De acordo com a Rota das Bandeiras, concessionária responsável pelo trecho, o veículo seguia no sentido norte, quando, por razões ainda desconhecidas, o motorista perdeu o controle da direção e tombou na pista, interditando parcialmente a faixa de rolamento.

O condutor teve ferimentos leves e foi atendido no local por uma equipe de resgate. A carga de sucata permanecia sobre o caminhão no início da manhã. Representantes da empresa proprietária do veículo chegaram ao ponto da ocorrência com um caminhão de apoio e um trator para realizar o transbordo, que deve ser iniciado após liberação dos órgãos ambientais.