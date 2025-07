“Morango do amor” dispara preço da fruta em Campinas

A moda do “morango do amor” invadiu as redes sociais, chegou às confeitarias e impactou em cheio o bolso do consumidor. O fruto virou o principal destaque de alta no novo boletim da Ceasa Campinas, que registrou valorização de 52% no quilo do morango, vendido a R$ 31,67 na última semana.

A sobremesa, que mistura morango fresco, brigadeiro e leite ninho, ganhou popularidade com vídeos virais no TikTok e Instagram, aumentando a procura e pressionando os preços. Mas o modismo não é o único vilão da história.

Segundo Paulo Palma, técnico da Ceasa Campinas, as geadas que atingiram as principais lavouras produtoras nas últimas semanas comprometeram parte da colheita. Ele explica: “O morango do amor, que virou moda na internet, influenciou o aumento na procura. Mas o principal fator é a perda do produto nas lavouras, que foi severamente impactada pelas geadas recentes”.