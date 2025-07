Motociclistas lideram excesso de velocidade em Campinas

Um levantamento inédito sobre segurança viária apresentado nesta terça-feira (29), em Campinas, revelou que 60% dos motociclistas trafegam acima do limite de velocidade nas vias da cidade. O dado é mais que o dobro da média registrada entre veículos leves (27%) e pesados (20%). A análise foi divulgada durante reunião do Observatório Municipal de Trânsito (OMT), como parte da programação da Semana do Motociclista.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O estudo foi conduzido pela Johns Hopkins University, em parceria com a Faculdade de Medicina da USP, com apoio da Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global (BIGRS), da Vital Strategies, além da Emdec, Setransp e Prefeitura de Campinas.

Segundo a coordenadora da pesquisa, Daniele Mayumi, da USP, os dados mais recentes foram coletados entre outubro de 2022 e setembro de 2024 em 15 pontos da cidade. “Ficamos 10 horas por dia observando os padrões de tráfego em locais estratégicos. Esse trabalho detalhado garante a precisão dos dados, que servem de base para políticas públicas”, explicou.