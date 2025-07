Bosque dos Jequitibás tem contação de histórias do folclore

O Bosque dos Jequitibás recebe nesta sexta (1º) uma contação de histórias noturna que vai estrelar 11 lendas brasileiras. O evento é gratuito e livre, mas com número limitado de participantes (veja abaixo como se inscrever).

A programação abre o mês do folclore em Campinas e mescla cultura popular com consciência ambiental. A curadoria é do projeto “O Que Te Assombra?”, que já realiza passeios do gênero na cidade.

O passeio circulará pelo bosque parando em pontos estratégicos. Em cada parada, uma história diferente será contada. Contendo 11 lendas no repertório, o passeio terá, portanto, 11 paradas. A experiência destaca o clima de floresta do bosque, evidenciando a presença da natureza no folclore brasileiro. Foram nas matas sobretudo amazônicas que surgiram lendas tradicionais do Brasil, como o

Como participar?